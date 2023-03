Hamilton gaf Mercedes advies over auto: ’Daar is niet veel mee gedaan’

„Maar met die informatie is niet veel gedaan.” De Brit eindigde het afgelopen weekeinde in de Grand Prix van Bahrein, de openingsrace van het seizoen, als vijfde.

„Ik heb in mijn leven in zoveel auto’s gereden dat ik echt wel weet waar ik het over heb”, vervolgde Hamilton. „Ik weet wat een auto nodig heeft en ook wat die niet nodig heeft. Het zou mooi zijn als men dat nu eindelijk toegeeft. We hebben veel werk te doen en kunnen het ons niet veroorloven nog langer te wachten.”

Vorig seizoen verliep al teleurstellend voor Hamilton, die vrijwel nooit in de buurt kwam van wereldkampioen Max Verstappen. Vooralsnog zijn de vooruitzichten voor het komende seizoen bij Mercedes ook nog niet optimaal. De race in Bahrein werd gewonnen door Verstappen.