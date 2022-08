AZ opent Conference League-avontuur tegen Dnipro-1 uit Oekraïne in Slowakije

De Kosicka Futbalova Arena in Kosice zal donderdag 8 september (21.00 uur) de gastheer zijn van het treffen tussen de nummer 3 van Oekraïne en de club uit Alkmaar.

Kosice ligt hemelsbreed op 93.7 kilometer van de westgrens van Oekraïne. Ruim 400.000 vluchtelingen trokken er sinds de uitbraak van de oorlog de grens over. Er wonen rond de 250.000 mensen in Kosice. In Slowakije is een Nederlandse Patriot-eenheid gestationeerd dat deel uitmaakt van de Air and Missile Defence Task Force.

Bekijk ook: AZ neemt het in Conference League op tegen debutant uit Liechtenstein

Cyprus en Liechtenstein

Na de uitwedstrijd tegen Dnipro-1 staan in Alkmaar de thuisduels met FC Vaduz (15 september, 18.45 uur) en Apollon Limassol (6 oktober, 21.00 uur) op het programma.

Daarna trekt de ploeg van Pascal Jansen weer de grens over. Om te beginnen naar Nicosia in Cyprus, voor het treffen met Apollon (13 oktober, 18.45 uur), daarna wacht de uitwedstrijd in Liechtenstein tegen FC Vaduz (27 oktober, 18.45 uur). AZ sluit de campagne op 3 november in eigen stadion af tegen Dnipro-1 (18.45 uur).