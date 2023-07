Tweevoudig Tour-ritwinnaar Theo Smit (72) overleden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Brand langer bij Lidl-Trek en Baloise-Trek Lions

16.56 uur: Lucinda Brand rijdt ook de komende twee jaar op de weg in het shirt van Lidl-Trek en in het veld voor Baloise-Trek Lions. De 34-jarige Zuid-Hollandse heeft haar contract met de twee ploegen verlengd.

„Het belangrijkste is dat ik heel erg mijn plek heb gevonden in het Lidl-Trek team en ik heel gelukkig ben hier, dus het was alleen maar logisch om bij te tekenen”, reageert Brand op de contractverlenging vlak voor de start van de Tour de France Femmes van zondag. „Het is een heel spannende tijd voor het team en ik ben blij dat ik er deel van uitmaak.”

Brand noemt het een voorrecht dat ze het wegwielrennen bij Lidl-Trek kan combineren met het veldrijden voor Baloise-Trek Lions. „De steun die ik krijg van beide teams die heel goed samenwerken om dit te laten slagen, is ongelofelijk. Het biedt me een perfecte balans én vrijheid om me te bewegen tussen beide disciplines”, aldus de wereldkampioen veldrijden van 2021. „Ik wil nog zo veel bereiken in mijn carrière en een van die dingen vink ik binnenkort af als ik met mijn ploeggenoten begin aan de Tour de France.”

Oud-wielrenner Theo Smit (72) overleden

16.40 uur: Oud-wielrenner Theo Smit is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat meldt wielerbond KNWU waarvoor hij na zijn actieve loopbaan onder andere als baancoach actief was. Smit, afkomstig uit Halfweg, won in de Tour de France van 1975 als renner van de ploeg Frisol-GBC twee ritten. Beide keren bleef hij het sprintende peloton, met daarin voorop topsprinter Rik van Linden en alleskunner Eddy Merckx, net voor.

Smit, ook actief als baanrenner, won het jaar erop twee etappes in de Vuelta en kwam in totaal uit op tien overwinningen. Hij fietste op de weg nog tot eind jaren 80 voor kleinere ploegen met een beperkt programma, maar kwam niet meer tot aansprekende prestaties.

„Met deze Noord-Hollander verliest de wielersport een man die herinnerd mag worden als topsprinter die renners van allure op het hoogst denkbare podium van de Tour wist voor te blijven, maar ook een mens die mag worden herdacht om zijn veelzijdigheid en betrokkenheid”, meldt de KNWU op de website.

Vrouwen Eredivisie begint op 8 september, Supercup op 2 september

16.38 uur: De Vrouwen Eredivisie begint op vrijdag 8 september met de wedstrijden AZ - Excelsior en Fortuna Sittard - PEC Zwolle. De Supercup tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar FC Twente is een week eerder, op zaterdag 2 september, zo staat in het definitieve competitieprogramma dat de KNVB heeft gepubliceerd. Nieuwkomer FC Utrecht start op 10 september met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Ajax en FC Twente, ADO Den Haag en sc Heerenveen komen in de eerste speelronde nog niet in actie omdat Ajax en FC Twente dan actief zijn in de voorronde van de Champions League. Die twee wedstrijden zijn verplaatst naar medio december.

De Eredivisie bestaat dit seizoen door de komst van FC Utrecht uit twaalf clubs. De plek van vv Alkmaar is overgenomen door AZ. De clubs spelen 22 speelrondes, waarvan de eerste zeven concreet zijn ingevuld. De winterstop loopt van zondag 17 december tot vrijdag 19 januari. De competitie eindigt uiterlijk zondag 12 mei, waarna de Eredivisie Cup van start gaat.

Ajax en FC Twente treffen elkaar voor het eerst in de competitie in Amsterdam in de speelronde van 17 tot en met 19 november. De precieze data voor die speelronde worden later bekendgemaakt.

Synchroonzwemsters Steenbeek en De Brouwer achtste in WK-finale

14.06 uur: Synchroonzwemsters Marloes Steenbeek en Bregje de Brouwer hebben bij de WK in het Japanse Fukuoka de achtste plaats behaald in de finale van de vrije kür. Het nationaal duet behaalde een puntentotaal van 206,0396 punten.

Het goud in de finale ging naar de Oostenrijkse tweeling Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri. Zij behaalden 255,4583 punten. Daarmee bleven ze de Chinese zussen Liuyi en Qianyi Wang (255,2480) nipt voor. De Oostenrijkse tweeling had zich ook al als eerste voor de finale geplaatst.

Steenbeek en De Brouwer hadden zich eerder deze week als zesde geplaatst voor de finale van de vrije kür. Met haar tweelingzus Noortje eindigde Bregje de Brouwer zondag als zevende in de WK-finale van de technische uitvoering.

Lisa Post alsnog opgeroepen voor EK-trainingsgroep Oranje

12:23 uur Hockeyster Lisa Post is door bondscoach Paul van Ass alsnog opgeroepen voor de trainingsgroep in aanloop naar het EK. Post vervangt Sabine Plönissen.

Plönissen heeft volgens hockeybond KNHB om „persoonlijke redenen” ervoor gekozen zich op dit moment niet beschikbaar te stellen voor de selectie.

Post maakte afgelopen maand nog deel uit van Pro League-selectie, maar werd door Van Ass in eerste instantie gepasseerd voor de trainingsgroep die zich voorbereidt op de Europese titelstrijd in het Duitse Mönchengladbach. Oranje begint op zaterdag 19 augustus aan het EK met een poulewedstrijd tegen Spanje.

Wimbledon trekt meer bezoekers dan ooit

11:43 uur Een recordaantal toeschouwers heeft afgelopen weken de 136e editie van Wimbledon bezocht. De organisatie van het grandslamtoernooi in Londen meldt dat meer dan een half miljoen mensen op het tennisevenement afkwamen.

Gedurende twee weken passeerden 532.651 gasten de poorten, een stijging van meer dan 17.000 ten opzichte van een jaar eerder. Naast het toeschouwersrecord was er ook sprake van een ’digitaal record’. De verslaggeving van de BBC trok liefst 54,3 miljoen kijkers via de iPlayer en de website van BBC Sport. In 2022 lag dat aantal nog op 53,8 miljoen.

De meeste mensen keken afgelopen zondag via BBC One naar de mannenfinale tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz. 11,3 miljoen kijkers zagen Alcaraz in vijf sets winnen. De wedstrijd werd daarnaast nog 4,1 miljoen keer online bekeken: een stijging van 58 procent ten opzichte van vorig jaar.

Australië mist topscorer Kerr in eerste twee WK-duels

11:25 uur Titelkandidaat Australië moet het de eerste twee duels op het WK voetbal voor vrouwen in eigen land doen zonder topscorer aller tijden Sam Kerr. De 29-jarige aanvoerster heeft een kuitblessure opgelopen, vlak voor het eerste groepsduel met het Ierland van bondscoach Vera Pauw. Het duel tussen de landen begint donderdag om 12.00 uur Nederlandse tijd in Sydney.

Kerr speelt in Engeland bij Chelsea en is de smaakmaker van het nationale elftal, dat onder leiding staat van Tony Gustavsson. Met 63 doelpunten is Kerr topscorer aller tijden van de ’Matildas’. De nummer 10 van de wereld wordt, mede dankzij het thuisvoordeel, als een van de grotere kanshebbers gezien voor de wereldtitel.

Ian Maatsen trefzeker voor Chelsea

10:40 uur Verdediger Ian Maatsen scoorde twee keer voor Chelsea in de oefenwedstrijd tegen Wrexham uit Wales. De 21-jarige Nederlander mocht, net als veel andere jonge spelers, aan het duel beginnen en was in de 3e en de 42e minuut trefzeker.

De international van Jong Oranje werd vorig seizoen verhuurd aan Burnley, maar werkt nu de voorbereiding af bij de ’Blues’. Chelsea, dit seizoen onder leiding van trainer Mauricio Pochettino, won met 5-0.

Timber maakt officieus debuut voor Arsenal in Washington

08:12 uur Oranje-international Jurriën Timber heeft zijn officieuze debuut voor Arsenal gemaakt. In het oefenduel met de MLS All-Stars in Washington viel de van Ajax overgekomen verdediger in de 64e minuut in. De ploeg van trainer Mikel Arteta won met 5-0 van het combinatie-elftal van voetballers uit de Amerikaanse competitie.

Toen Timber (22) inviel, stond het al 3-0. Gabriel Jesus, Leandro Trossard en Jorginho hadden de eerste doelpunten gemaakt. Gabriel Martinelli en aankoop Kai Havertz scoorden nog nadat Timber en ook middenvelder Declan Rice hun officieuze debuut hadden gemaakt. Arsenal betaalde naar verluidt meer dan 120 miljoen euro voor Rice aan West Ham, een recordbedrag voor een Engelse voetballer. Ajax kreeg minimaal 40 miljoen voor Timber.

Bij de MLS All-Stars speelde onder anderen voormalig Premier League-speler Christian Benteke mee.

Celine van Duijn op 3 meterplank niet verder op WK

07:23 uur Celine van Duijn heeft geen rol van betekenis kunnen spelen op de 3 meterplank op de WK in Japan. De 30-jarige Nederlandse kreeg voor haar uitvoering een score van 214,60, wat haar niet meer opleverde dan de 41e plek op een totaal van 52 deelnemers. De eerste achttien gingen door naar de halve finale.

Van Duijn haalde samen met Inge Jansen op het onderdeel 3 meterplank synchroon wel de finale in het Japanse Fukuoka. Daarin werd het Nederlandse duo tiende.

Van Duijn deed op de Olympische Spelen in Tokio mee op de 10 metertoren, maar ze kan op dat onderdeel niet meer uitkomen na een schouderblessure. Ze wil zowel individueel als samen met Jansen naar de Spelen van 2024 in Parijs.