Wimbledon trok recordaantal bezoekers: ruim een half miljoen tennisfans

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Lisa Post alsnog opgeroepen voor EK-trainingsgroep Oranje

12:23 uur Hockeyster Lisa Post is door bondscoach Paul van Ass alsnog opgeroepen voor de trainingsgroep in aanloop naar het EK. Post vervangt Sabine Plönissen.

Plönissen heeft volgens hockeybond KNHB om „persoonlijke redenen” ervoor gekozen zich op dit moment niet beschikbaar te stellen voor de selectie.

Post maakte afgelopen maand nog deel uit van Pro League-selectie, maar werd door Van Ass in eerste instantie gepasseerd voor de trainingsgroep die zich voorbereidt op de Europese titelstrijd in het Duitse Mönchengladbach. Oranje begint op zaterdag 19 augustus aan het EK met een poulewedstrijd tegen Spanje.

Wimbledon trekt meer bezoekers dan ooit

11:43 uur Een recordaantal toeschouwers heeft afgelopen weken de 136e editie van Wimbledon bezocht. De organisatie van het grandslamtoernooi in Londen meldt dat meer dan een half miljoen mensen op het tennisevenement afkwamen.

Gedurende twee weken passeerden 532.651 gasten de poorten, een stijging van meer dan 17.000 ten opzichte van een jaar eerder. Naast het toeschouwersrecord was er ook sprake van een ’digitaal record’. De verslaggeving van de BBC trok liefst 54,3 miljoen kijkers via de iPlayer en de website van BBC Sport. In 2022 lag dat aantal nog op 53,8 miljoen.

De meeste mensen keken afgelopen zondag via BBC One naar de mannenfinale tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz. 11,3 miljoen kijkers zagen Alcaraz in vijf sets winnen. De wedstrijd werd daarnaast nog 4,1 miljoen keer online bekeken: een stijging van 58 procent ten opzichte van vorig jaar.

Australië mist topscorer Kerr in eerste twee WK-duels

11:25 uur Titelkandidaat Australië moet het de eerste twee duels op het WK voetbal voor vrouwen in eigen land doen zonder topscorer aller tijden Sam Kerr. De 29-jarige aanvoerster heeft een kuitblessure opgelopen, vlak voor het eerste groepsduel met het Ierland van bondscoach Vera Pauw. Het duel tussen de landen begint donderdag om 12.00 uur Nederlandse tijd in Sydney.

Kerr speelt in Engeland bij Chelsea en is de smaakmaker van het nationale elftal, dat onder leiding staat van Tony Gustavsson. Met 63 doelpunten is Kerr topscorer aller tijden van de ’Matildas’. De nummer 10 van de wereld wordt, mede dankzij het thuisvoordeel, als een van de grotere kanshebbers gezien voor de wereldtitel.

Ian Maatsen trefzeker voor Chelsea

10:40 uur Verdediger Ian Maatsen scoorde twee keer voor Chelsea in de oefenwedstrijd tegen Wrexham uit Wales. De 21-jarige Nederlander mocht, net als veel andere jonge spelers, aan het duel beginnen en was in de 3e en de 42e minuut trefzeker.

De international van Jong Oranje werd vorig seizoen verhuurd aan Burnley, maar werkt nu de voorbereiding af bij de ’Blues’. Chelsea, dit seizoen onder leiding van trainer Mauricio Pochettino, won met 5-0.

Timber maakt officieus debuut voor Arsenal in Washington

08:12 uur Oranje-international Jurriën Timber heeft zijn officieuze debuut voor Arsenal gemaakt. In het oefenduel met de MLS All-Stars in Washington viel de van Ajax overgekomen verdediger in de 64e minuut in. De ploeg van trainer Mikel Arteta won met 5-0 van het combinatie-elftal van voetballers uit de Amerikaanse competitie.

Toen Timber (22) inviel, stond het al 3-0. Gabriel Jesus, Leandro Trossard en Jorginho hadden de eerste doelpunten gemaakt. Gabriel Martinelli en aankoop Kai Havertz scoorden nog nadat Timber en ook middenvelder Declan Rice hun officieuze debuut hadden gemaakt. Arsenal betaalde naar verluidt meer dan 120 miljoen euro voor Rice aan West Ham, een recordbedrag voor een Engelse voetballer. Ajax kreeg minimaal 40 miljoen voor Timber.

Bij de MLS All-Stars speelde onder anderen voormalig Premier League-speler Christian Benteke mee.

Celine van Duijn op 3 meterplank niet verder op WK

07:23 uur Celine van Duijn heeft geen rol van betekenis kunnen spelen op de 3 meterplank op de WK in Japan. De 30-jarige Nederlandse kreeg voor haar uitvoering een score van 214,60, wat haar niet meer opleverde dan de 41e plek op een totaal van 52 deelnemers. De eerste achttien gingen door naar de halve finale.

Van Duijn haalde samen met Inge Jansen op het onderdeel 3 meterplank synchroon wel de finale in het Japanse Fukuoka. Daarin werd het Nederlandse duo tiende.

Van Duijn deed op de Olympische Spelen in Tokio mee op de 10 metertoren, maar ze kan op dat onderdeel niet meer uitkomen na een schouderblessure. Ze wil zowel individueel als samen met Jansen naar de Spelen van 2024 in Parijs.