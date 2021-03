’Dat Van Basten uit het niets erbij kwam, is een mythe’

Verheijen, die tal van WK’s en EK’s heeft meegemaakt aan de zijde van bondscoaches, legt uit dat in trainingen bij revaliderende spelers nog niet de grenzen worden opgezocht. „Teamgenoten schoppen elkaar niet onderuit en houden zich in bij een speler die net terug is van een zware blessure. In de wedstrijd is de weerstand onvoorspelbaar. De tegenstander houdt er geen rekening mee. Dan wordt er bij een speler ook meer van het brein gevraagd.”

’Iets anders doen is een risico’

Komt Van Dijk niet aan spelen toe voor zijn club Liverpool en wil hij toch naar het EK, dan zal veel afhangen van het vertrouwen dat de medische staf van Liverpool heeft in de staf van de KNVB. Verheijen: „Dan moet Liverpool weten dat de KNVB hem heel goed gaat brengen. Als je nul wedstrijdminuten hebt gemaakt, betekent het dat je na een lange revalidatieperiode tijdens het EK opeens iets anders gaat doen in het hele hersteltraject. En iets anders doen tijdens een revalidatie brengt altijd risico’s met zich mee. Virgil zal zelf een goede afweging moeten maken tegen die tijd.”

Marco van Basten kwam bij het EK in 1988 in een hoofdrol als topschutter van Oranje terwijl hij zeven maanden langs de kant stond door zijn beruchte enkeloperatie. Verheijen: „Maar het is een mythe dat hij uit het niets erbij kwam. Marco had al weer zes wedstrijden lang minuten gemaakt bij AC Milan in de laatste maand van de Serie A. Nooit 90 minuten, maar wel wat halve wedstrijden.”

