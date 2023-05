Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Belg Van der Sande twee jaar langer bij Jumbo-Visma

11.21 uur: Jumbo-Visma heeft Tosh Van der Sande voor twee jaar langer vastgelegd. De 32-jarige Belg staat nu tot en met 2025 onder contract. Sportief directeur Merijn Zeeman geeft aan dat onder meer het karakter van Van der Sande reden is om hem langer voor de ploeg te behouden.

„Tosh is een heel waardevolle renner voor de ploeg op alle terreinen: in de klassiekers, in de sprintvoorbereiding en als mentor van jonge renners”, meent Zeeman. Ook Van der Sande zelf laat weten dat hij het begeleiden van talenten zoals Olav Kooij leuk vindt. „De afgelopen anderhalf jaar waren fantastisch. Het klikt goed met iedereen in de ploeg en werken voor een kopman als Wout van Aert of een getalenteerd sprinter als Kooij is super.”

Van der Sande zat dit jaar onder meer in de ploeg voor de voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik, maar moest toen vanwege een positieve coronatest afhaken.

Belgische media kondigden de contractverlenging van Van der Sande dinsdag al aan. Daarbij meldden zij ook het vertrek van de 21-jarige Kooij, maar daar meldt Jumbo-Visma nog niks over.

Parijs 2024 laatste Spelen voor judoka Van ’t End

07.11 uur: De Olympische Spelen van 2024 in Parijs worden sowieso de laatste van judoka Noël van ’t End. Voor de 31-jarige oud-wereldkampioen wordt het, indien hij zich weet te kwalificeren, zijn tweede olympische deelname in de klasse tot 90 kilogram.

„Na de Olympische Spelen van Tokio heb ik geen twijfel gehad om door te gaan, ik had hooguit even wat meer moeite met mijn motivatie”, aldus Van ’t End. „Dat er tussen deze twee Spelen maar drie jaar zit, maakte het misschien ook wat makkelijker. Maar vijftien jaar topsport is ook zwaar, elke dag goed eten, slapen en alles uit jezelf halen. Altijd concessies doen. Mijn vriendin vroeg laatst bijvoorbeeld met Koningsdag of ik over de vrijmarkt wilde lopen, maar dat werd hem ook niet zo vlak voor de WK. Het worden sowieso mijn laatste Spelen, maar misschien ga ik daarna nog wel één of twee jaar door.”

Van ’t End bekende dat hij na de Spelen van Tokio in 2021 serieus had overwogen over te stappen naar een hogere gewichtsklasse. Zover kwam het uiteindelijk toch niet. „Doordat de Spelen met een jaar werden uitgesteld zou ik maar drie jaar hebben om in de nieuwe klasse te groeien. In de klasse tot 100 kilogram zou het sowieso een pittige strijd worden met Michael Korrel, terwijl er in de klasse tot 90 kilogram minder concurrentie is. Ik kwam er snel op terug.”