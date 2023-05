Herstelde Márquez kan in Le Mans duizendste race in MotoGP rijden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Herstelde Márquez kan duizendste grand prix in MotoGP meemaken

21.05 uur: Motorcoureur Marc Márquez kan dit weekeinde de duizendste grand prix in het WK wegrace meemaken. De achtvoudig wereldkampioen is voldoende hersteld van zijn handblessure om op het circuit van Le Mans te kunnen racen in de Grote Prijs van Frankrijk.

Márquez (30) brak zijn rechterduim bij een crash met de Portugees Miguel Oliveira tijdens de openingsrace van de MotoGP in Portugal op 26 maart. Hij onderging diezelfde avond nog een operatie. Het genezingsproces duurde langer dan gedacht, want de Spaanse coureur van het fabrieksteam van Honda moest de afgelopen weken ook de grands prix van Argentinië, Verenigde Staten en Spanje uitzitten.

„Natuurlijk wil je als rijder altijd zo snel mogelijk terug zijn, maar met een blessure als deze was het echt belangrijk om het te laten genezen”, zei Márquez. „Ik ben blij dat ik weer op de motor mag stappen en me volledig kan concentreren op het rijden. Ik maak me geen zorgen meer over de blessure, want die is volledig genezen.”

Márquez kreeg dinsdag te horen dat de straf die hij kreeg voor zijn crash met Oliveira is kwijtgescholden. Hij moest eigenlijk in de eerstvolgende race na Portugal in twee ronden een extra lus rijden, maar de Spaanse wegracer ging met succes in beroep.

Handballers tegen titelverdediger Zweden op EK 2024

20.37 uur: De Nederlandse handballers treffen op het EK van 2024 in Duitsland titelverdediger Zweden in de groepsfase. Bosnië en Herzegovina en Georgië zijn de twee andere tegenstanders in de poule. Dat was het resultaat van de loting in Düsseldorf.

Oranje speelt zijn groepswedstrijden in Mannheim. Georgië is op 11 januari de eerste opponent. Daarna volgen de duels met Bosnië (13 januari) en Zweden (15 januari). De beste twee uit de poule plaatsen zich voor de hoofdronde.

Zweden is nog altijd een grootmacht in het handbal, maar de ploeg zal weinig geheimen kennen. De bondscoach van de Nederlandse mannen is ook een Zweed. Staffan Olsson is een icoon in zijn vaderland; hij won als international van Zweden twee wereldtitels en drie olympische zilveren medailles. Als bondscoach leidde hij Zweden naar olympisch zilver in Rio 2016.

Het wordt de derde keer dat de Nederlandse handballers meedoen aan het EK. Op het EK van 2022 werd de ploeg tiende. In de kwalificatiereeks voor de komende eindronde eindigde Oranje bovenaan in de poule, mede dankzij overwinningen op Griekenland, Kroatië en België.

Sinkeldam stapt af in Giro d’Italia door maagproblemen

13.27 uur: Ramon Sinkeldam is woensdag niet meer op de fiets gestapt voor de vijfde etappe van de Giro d’Italia. De 34-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck kampt met maagproblemen.

De opgave van Sinkeldam is een tegenvaller voor zijn ploeg. Hij was een belangrijke schakel in het treintje van de Australische sprinter Kaden Groves.

Ook Valerio Conti is woensdag niet meer van start gegaan. De kopman van Team Corratec-Selle Italia bleek dinsdag tijdens een val een breuk in zijn bekken te hebben opgelopen.

Conti maakte indruk door de vierde rit wel uit te rijden. ”175 kilometer met een gemiddelde snelheid van 41 kilometer per uur met een breuk in het bekken. Petje af voor onze kopman”, schreef zijn ploeg op Twitter.

De 30-jarige Italiaan reed tijdens de Ronde van Italië van 2019 enkele dagen in de roze leiderstrui. Drie jaar eerder won hij een rit in de Ronde van Spanje.

De Giro is woensdag verder gegaan met een rit over 171 kilometer tussen Atripalda en Salerno. De Noor Andreas Leknessund is sinds dinsdag klassementsleider.

Toeschouwers met Russisch symbool uit zaal gezet bij WK judo

12.12 uur: De organisatie van de WK judo in Doha heeft dinsdag drie toeschouwers verwijderd die weigerden een Russisch patriottisch embleem van hun kleding te halen. Dat verklaarde de Internationale Judofederatie (IJF) een dag later tegenover het Franse persbureau AFP.

Het zou gaan om een Sint-Jorislint, een symbool van de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland in 1945. De overwinning wordt jaarlijks op 9 mei in Rusland herdacht. Het lint is tevens een teken van Russisch patriottisme.

Acht leden van de Russische delegatie werden eerder geweigerd op de WK, aangezien zij banden hadden met de leiding van het land. Er bevonden zich geen judoka’s onder het achttal. Russische en Wit-Russische judoka’s zijn welkom op de WK judo in Qatar als neutrale sporters. Eerder waren zij verbannen van internationale competities vanwege de Russische inval in Oekraïne in februari vorig jaar.

Oekraïne boycot de WK judo vanwege de deelname van Rusland.

Belg Van der Sande twee jaar langer bij Jumbo-Visma

11.21 uur: Jumbo-Visma heeft Tosh Van der Sande voor twee jaar langer vastgelegd. De 32-jarige Belg staat nu tot en met 2025 onder contract. Sportief directeur Merijn Zeeman geeft aan dat onder meer het karakter van Van der Sande reden is om hem langer voor de ploeg te behouden.

„Tosh is een heel waardevolle renner voor de ploeg op alle terreinen: in de klassiekers, in de sprintvoorbereiding en als mentor van jonge renners”, meent Zeeman. Ook Van der Sande zelf laat weten dat hij het begeleiden van talenten zoals Olav Kooij leuk vindt. „De afgelopen anderhalf jaar waren fantastisch. Het klikt goed met iedereen in de ploeg en werken voor een kopman als Wout van Aert of een getalenteerd sprinter als Kooij is super.”

Van der Sande zat dit jaar onder meer in de ploeg voor de voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik, maar moest toen vanwege een positieve coronatest afhaken.

Belgische media kondigden de contractverlenging van Van der Sande dinsdag al aan. Daarbij meldden zij ook het vertrek van de 21-jarige Kooij, maar een woordvoerder van Jumbo-Visma zegt dat „een vertrek van Olav niet aan de orde is momenteel.”

Parijs 2024 laatste Spelen voor judoka Van ’t End

07.11 uur: De Olympische Spelen van 2024 in Parijs worden sowieso de laatste van judoka Noël van ’t End. Voor de 31-jarige oud-wereldkampioen wordt het, indien hij zich weet te kwalificeren, zijn tweede olympische deelname in de klasse tot 90 kilogram.

„Na de Olympische Spelen van Tokio heb ik geen twijfel gehad om door te gaan, ik had hooguit even wat meer moeite met mijn motivatie”, aldus Van ’t End. „Dat er tussen deze twee Spelen maar drie jaar zit, maakte het misschien ook wat makkelijker. Maar vijftien jaar topsport is ook zwaar, elke dag goed eten, slapen en alles uit jezelf halen. Altijd concessies doen. Mijn vriendin vroeg laatst bijvoorbeeld met Koningsdag of ik over de vrijmarkt wilde lopen, maar dat werd hem ook niet zo vlak voor de WK. Het worden sowieso mijn laatste Spelen, maar misschien ga ik daarna nog wel één of twee jaar door.”

Van ’t End bekende dat hij na de Spelen van Tokio in 2021 serieus had overwogen over te stappen naar een hogere gewichtsklasse. Zover kwam het uiteindelijk toch niet. „Doordat de Spelen met een jaar werden uitgesteld zou ik maar drie jaar hebben om in de nieuwe klasse te groeien. In de klasse tot 100 kilogram zou het sowieso een pittige strijd worden met Michael Korrel, terwijl er in de klasse tot 90 kilogram minder concurrentie is. Ik kwam er snel op terug.”