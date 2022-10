Ten Hag wint eenvoudig met United mede dankzij goal Ronaldo

Met onder anderen Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Antony én de weer teruggekeerd Cristiano Ronaldo in de basis belegerde Manchester United in de openingsfase het Moldavische doel. Zeker in de openingsfase gebeurde dat weleens met het nodige kunst en vliegwerk, maar vlak voor rust was het dan toch raak. Uit een goed aangesneden hoekschop van Eriksen knikte Diogo Dalot overtuigend raak.

Diogo Dalot knikt binnen. Ⓒ ANP/HH

Toch ging het meer over missers dan over de goal. Ronaldo miste zowel voor als na rust een enorme mogelijkheid op een doelpunt. Waar hij het naliet, kopte Marcus Rashford na iets meer dan een uur wel de beslissende goal binnen.

Tien minuten voor tijd mocht Donny van de Beek invallen. Mede door een blessure speelde hij sinds 22 augustus geen enkele minuut meer. Kort na zijn entree was het dan toch raak voor Ronaldo. Zijn kopbal werd nog gekeerd, maar in de rebound was het wel raak voor de Portugees. Van de Beek kreeg even later ook nog een lastige kans, maar gleed half over de voorzet heen.

Manchester United is nu zeker van de tweede plek in de groep (en kan ook nog eerste worden), waardoor het na de winter weer zal deelnemen in de Europa League.