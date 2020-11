Jon Dahl Tomasson Zweeds kampioen met Malmö FF

De ploeg van voormalig speler van sc Heerenveen en Feyenoord bleek in de kampioenswedstrijd met 4-0 te sterk voor IK Sirius. Ola Toivonen (ex-PSV) scoorde het derde doelpunt.

Het is voor de 21e keer dat Malmö FF de landstitel in Zweden pakt. De vorige titel stamt uit 2017. Vorig seizoen eindigde Malmö FF nog als tweede, achter Djurgardens IF.