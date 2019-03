Nederlandse doelman toont zelfspot na blunder

In de wedstrijd van Duisburg tegen FC Ingolstadt leek de thuisploeg te scoren, maar werd het doelpunt uiteindelijk afgekeurd. Vanwege de afgespeelde goaltune dacht Flekken dat het spel stillag en nam hij rustig een slok water uit zijn bidon. Daardoor had hij niet door dat de tegenstander in volle vaart op zijn doel afkwam en simpel kon scoren.

Flekken kan inmiddels lachen om zijn actie en heeft besloten om de waterfles te veilen. De opbrengst gaat naar het goede doel Zebrakids, dat zich inzet voor kansarme kinderen. "De fles en ik schreven afgelopen weekend een beetje geschiedenis. Het verhaal wordt nu alleen nog maar beter."