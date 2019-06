Denswil op weg naar Bologna

De club uit de Serie A deed een officieel bod en nadert een akkoord met Club Brugge over de afkoopsom van de Nederlandse verdediger van circa zeven miljoen euro.

Zodra de clubs eruit zijn, is de oud-speler van Ajax zelf aan zet. Maar gezien de veel hogere salarissen in de Serie A dan in de Belgische Jupiler League is de verwachting dat de Italianen en de speler er wel uit zullen komen. Denswil staat vanzelfsprekend welwillend tegenover een overstap naar een Europese topcompetitie.