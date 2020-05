Trainer Favre: ’Ik heb in de rust maar één zin gezegd’

Lucien Favre is tevreden met de ruime uitzege Dortmund. Ⓒ BSR Agency

Trainer Lucien Favre heeft geen moment getwijfeld aan een goed resultaat voor Borussia Dortmund in de uitwedstrijd tegen hekkensluiter SC Paderborn. „Ik heb in de kleedkamer bijna niets gezegd, één zin eigenlijk. In de rust, toen het nog 0-0 was, heb ik gewoon gezegd dat ze zo door moesten gaan”, zei hij na de uiteindelijke ruime zege (1-6).