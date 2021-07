Zwemgrootheid Herman Willemse (87) overleden

In 1959 debuteerde Willemse met een tweede plaats bij de oversteek van Het Kanaal en kreeg hij prijzengeld. De KNZB bestempelde hem als zwemprof. Zwemkenner Jos van Kuijeren daarover: „Rie Mastenbroek werd om deze reden in 1936 al uitgesloten als amateur. Voor Herman was het het begin van een glansrijke carrière als prof. Vijf keer won hij de prestigieuze Atlantic City en daarmee 20.000 gulden.” Ter vergelijking: als onderwijzer in Utrecht verdiende hij 298 gulden per maand.

Edith van Dijk zwom in 2000 de 60 kilometer lange marathon Santa Fé-Coranda in Argentinië. „Herman was daar te gast met zijn vrouw Nel. Dertig jaar na dato kreeg hij een heldenontvangst. Dat zegt genoeg toch?”, liet de meervoudig wereldkampioene weten.

Met Pieter van den Hoogenband is Willemse de enige Nederlandse zwemmer die opgenomen is in de International Swimming Hall of Fame.