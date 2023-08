FC Utrecht en trainer Michael Silberbauer na dramatische competitiestart uit elkaar

Silberbauer werd per 1 januari aangesteld als opvolger van Henk Fraser, die eind vorig jaar na enkele maanden al het veld moest ruimen na een incident op het trainingsveld met Amin Younes, die hij na een woordenwisseling bij de keel greep.

De Deen startte voortvarend. Links en rechts werd de bedachtzame Deen al vergeleken met Ten Hag. Maar na het bekerechec tegen SV Spakenburg, waarbij de trainer zelf ontbrak door een migraine-aanval, volgde een slechte serie met thuisnederlagen tegen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles en gelijke spelen tegen NEC en FC Volendam. Daarvan herstelde het team zich wel en de play-offs om Europees voetbal werden gehaald, waarin Sparta na het nemen van strafschoppen te sterk was. Maar door de grote terugval was wel twijfel gezaaid of Silberbauer de trainer was die FC Utrecht verder zou brengen. Hij kreeg het voordeel van de twijfel, maar door de valse seizoenstart keerde de discussie weer terug en besloot de clubleiding afscheid te nemen van de trainer.

„Eind vorig seizoen en de seizoenstart waren niet zoals we hadden gehoopt. Gedurende het seizoen evalueren we regelmatig met de hoofdtrainer, zoals we dat nu ook gedaan hebben”, legt technisch directeur Jordy Zuidam uit. „We hebben samen de conclusie getrokken dat er geen stijgende lijn zat in de ontwikkeling en groei van het elftal en daaraan gekoppeld bleven de resultaten achter. Het doel om met meer energie en aanvallende intenties te spelen, is te weinig behaald. Dat zijn lastige gesprekken, waarin we open en eerlijk naar elkaar zijn geweest. Natuurlijk is het moeilijk dat dit de conclusie is van de gesprekken die we hebben gevoerd, zeker als je ziet dat Michael alles heeft gegeven om de groei en ontwikkeling te bewerkstelligen. Het is een moeilijk besluit en een teleurstellende dag, ook omdat Michael echt een clubman is.”

„Het is niet gelukt is om stabiliteit in de ploeg te brengen”, aldus Silberbauer. „Het was onze ambitie om aanvallend voetbal met energie te spelen, dat is met pieken en dalen gegaan. Opgeteld bij de start van het seizoen, is nu besloten dat onze wegen scheiden.”

Bekijk hieronder de mededeling van FC Utrecht.

Rob Penders

De taken van Silberbauer worden voorlopig waargenomen door assistent-trainer Rob Penders, die het hoogste trainersdiploma heeft. Penders zal ook de coaching voor de wedstrijd tegen Feyenoord komende zondag verzorgen. In de interlandperiode gaat FC Utrecht een nieuwe hoofdtrainer aanstellen.

De belangrijkste kandidaat voor de vacante trainerspost is Ron Jans, maar het is de vraag of de voormalige FC Twente-trainer er al aan toe is om zijn sabbatical af te gaan breken. De noorderling heeft er nooit een geheim van gemaakt zijn trainerscarrière na een rustperiode weer op te willen gaan pakken, maar of enkele maanden vrijaf genoeg is geweest voor hem, zal moeten blijken. Ivar van Dinteren, met wie Jans goed samenwerkte bij FC Twente, is momenteel werkzaam als trainer van Jong FC Utrecht, zodat de samenwerking weer eenvoudig opgepakt zou kunnen worden, als Jans toehapt.

Geen record

Het snelle ontslag van Silberbauer bij Utrecht in de Eredivisie is geen record. Sjors Ultee (Fortuna Sittard, 2022), Alex Pastoor (NEC, 2013) en Pim Verbeek (Fortuna Sittard, 1997) werden eveneens na de eerste drie competitieduels van een nieuw seizoen uit hun functie gezet.