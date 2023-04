Drama: topfavoriet Tadej Pogacar moet opgeven in Luik-Bastenaken-Luik na val

De Sloveense topfavoriet maakte 174 km voor de finish kennis met het Waalse asfalt. Samen met EF-renner Honoré viel hij. Samen met drie ploegmaten was Pogacar daarna op weg naar het peloton en leek de schade mee te vallen.

Maar enkele kilometers laters moest er toch een streep door ’Pogi’. De Supersloveen had een bijzondere hattrick in het verschiet: het winnen van Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik in een week tijd. Dat gaat hem dus niet lukken. Tot dusverre lukten alleen Davide Rebellin (2004) en Philippe Gilbert (2011) dit bij de mannen.

Bij de vrouwen wisten Anna van der Breggen in 2017 en deze zondagmiddag Demi Vollering dit te verwezenlijken.