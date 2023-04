Pogacar loopt polsbreuk op bij val door ’ontploft voorwiel’ in Luik-Bastenaken-Luik

Volgens Gianetti was er sprake van een „ontploft voorwiel” bij zowel zijn kopman als de coureur van EF. „Zowel het wiel van Honoré als dat van Pogacar ontplofte plots. Dat heeft de val veroorzaakt omdat het aan een hoge snelheid gebeurde in een afdaling. Tadej kon die val niet vermijden”

Pogacar moet een operatie ondergaan in een ziekenhuis in Genk. Het gaat om een gecompliceerde breuk, zei Gianetti. Nog niet duidelijk is hoe lang zijn herstel zal duren.

Door zijn val miste Pogacar de kans om in een week de drie zogenoemde Ardense klassiekers te winnen. De tweevoudig Tourwinnaar zegevierde een week geleden in de Amstel Gold Race en won drie dagen later ook de Waalse Pijl.