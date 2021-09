Fenomeen Haaland stopt nooit met scoren. Waar gaat dit eindigen?

Voetbal

Video: José Mourinho door het dolle bij AS Roma na 1000e zege in carrière

Het AS Roma van trainer José Mourinho heeft zondagavond in extremis nog gewonnen van Sassuolo. In de 91e minuut bezorgde Stephan El Shaarawy de Romeinen nog de 2-1 zege. De Portugese trainer vierde bijzonder uitbundig mee. Het was immers zijn 1000e wedstrijd als coach.