Napoli laat vierde plek in de Serie A liggen na spectaculair slot

Hoewel er niet heel veel kansen waren, vielen er in de eerste helft wel drie goals, waarbij er na twintig minuten via de VAR ook nog een afgekeurd werd van Lorenzo Insigne. Sassuolo - met oud-sc Heerenveen-speler Filip Djuricic in de basis - kwam na 35 minuten op voorsprong door een eigen goal van Nikola Maksimovic. Piotr Zielinksi trok de stand snel gelijk, maar in de blessuretijd van de eerste helft werd het toch weer 2-1 voor de thuisploeg. Domenico Berardi scoorde vanaf de strafschopstip.

Napoli - waar Dries Mertens in de basis stond - moest na rust gaan jagen en dat werd ruim een kwartier voor tijd beloond. Insigne bereikte Giovanni Di Lorenzo, die prima afrondde. Even daarvoor was Napoli nog ontsnapt aan een grotere achterstand, toen Berardi de lat raakte. Lang leek het ook op een 2-2 gelijkspel uit te draaien, maar in de laatste minuut kregen de bezoekers echter een strafschop. Insigne ging achter de bal staan en faalde niet. De koek was echter nog niet op, want ook de thuisploeg mocht diep in de blessuretijd nog aanleggen vanaf elf meter. Francesco Caputo bepaalde de eindstand op 3-3.