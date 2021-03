Zeegelaar en Nuytinck zien zege bij AC Milan uit hun handen glippen

Rodrigo maakte in Milaan na ruim een uur het openingsdoelpunt. Bij Udinese hadden Bram Nuytinck en Marvin Zeegelaar een basisplaats. Thomas Ouwejan bleef op de bank.

Aanvalsleider Zlatan Ibrahimovic ontbrak bij AC Milan. De Zweedse vedette is geblesseerd en zal nog minimaal een week aan de kant moeten blijven. Hij is dit seizoen topscorer van AC Milan in de Serie A met veertien doelpunten in veertien duels.

De achterstand van AC Milan op Inter bedraagt nu 3 punten. De koploper speelt donderdag uit tegen degradatiekandidaat Parma en brengt met een overwinning de marge met de naaste belager op 6 punten.

Ruime zege Atalanta bij Crotone

Atalanta won thuis met 5-1 van hekkensluiter Crotone. Voor de nummer 4 kwamen Robin Gosens, José Luis Palomino, Luis Muriel, Josip Ilicic en Aleksei Mirantsjoek tot scoren. De Nederlanders Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers ontbraken in de wedstrijdselectie van Atalanta.

Met Rick Karsdorp als late invaller won AS Roma met 2-1 bij Fiorentina. De rechtsback gaf vlak voor tijd de assist Amadou Diawara. De Romeinse club blijft vijfde, op twee punten van Atalanta.

Spectaculair gelijkspel Napoli bij Sassuolo

Hoewel er niet heel veel kansen waren, vielen er in de eerste helft wel drie goals, waarbij er na twintig minuten via de VAR ook nog een afgekeurd werd van Lorenzo Insigne. Sassuolo - met oud-sc Heerenveen-speler Filip Djuricic in de basis - kwam na 35 minuten op voorsprong door een eigen goal van Nikola Maksimovic. Piotr Zielinksi trok de stand snel gelijk, maar in de blessuretijd van de eerste helft werd het toch weer 2-1 voor de thuisploeg. Domenico Berardi scoorde vanaf de strafschopstip.

Marlon (links) en Elseid Hysaj Ⓒ ANP/HH

Napoli - waar Dries Mertens in de basis stond - moest na rust gaan jagen en dat werd ruim een kwartier voor tijd beloond. Insigne bereikte Giovanni Di Lorenzo, die prima afrondde. Even daarvoor was Napoli nog ontsnapt aan een grotere achterstand, toen Berardi de lat raakte. Lang leek het ook op een 2-2 gelijkspel uit te draaien, maar in de laatste minuut kregen de bezoekers echter een strafschop. Insigne ging achter de bal staan en faalde niet. De koek was echter nog niet op, want ook de thuisploeg mocht diep in de blessuretijd nog aanleggen vanaf elf meter. Francesco Caputo bepaalde de eindstand op 3-3.