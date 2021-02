Dick Advocaat: ’Ik begrijp dat de fans daar net als wij ook ontevreden over zijn’

Advocaat kon dinsdag tijdens de training beschikken over een vrijwel complete groep. De Portugese middenvelder João Teixeira is nog niet speelklaar. Doelman Justin Bijlow, die in de laatste twee duels ontbrak door fysieke ongemak, deed de hele training mee. Hij kan in Groningen wellicht zijn rentree maken.

Advocaat hield aan de uitwedstrijd afgelopen zondag tegen FC Twente (2-2) gemengde gevoelens over. „Hoe wij de kansen en de goals weggaven, dat mag echt niet op dit niveau. Ik kan begrijpen dat de supporters daar net als wij ook ontevreden over zijn. Qua scherpte en concentratie moet het gewoon beter, dat weten de jongens zelf ook.”

Compliment

Advocaat was nog wel tevreden over de manier waarop Feyenoord na een snelle achterstand van 2-0 terug in de wedstrijd kwam. De Rotterdammers veroverden dit seizoen al 16 punten na eerst op een achterstand te zijn gekomen. „Dat geeft aan hoe goed deze groep in mentaal opzicht in elkaar steekt. Dat hebben ze in de anderhalf jaar dat ik er zit vaak genoeg bewezen en daar moet ik ze ook een compliment voor maken”, zei Advocaat.

Het duel tussen FC Groningen en Feyenoord stond voor 7 februari op het programma, maar door het winterse weer moest de KNVB de wedstrijd uitstellen.

