Loslopende ’GOAT’ Brady krijgt excuses van burgemeester

De befaamde quarterback, zesvoudig winnaar van de Super Bowl, werd betrapt toen hij in een afgesloten park aan het sporten was. De 42-jarige aanwinst van de Tampa Bay Buccaneers overtrad daarmee de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. Hij moest op last van een recreatieambtenaar vertrekken.

Jane Castor, de burgemeester van Tampa, onthulde het voorval aan haar collega Rick Kriseman van St. Petersburg tijdens een videogesprek dat op Facebook werd uitgezonden. Daarna ontstond er nogal wat ophef over Brady, die eerder dit jaar New England Patriots, de club waarmee hij zes keer kampioen van de NFL werd, voor Tampa Bay Buccaneers verruilde. Hij is sinds kort woonachtig in een riante villa in Tampa.

Castor betuigde zaterdag spijt van haar loslippigheid, maar kon het niet laten om op Twitter ook nog een grapje te maken over de onbetwiste GOAT, oftewel de Greatest Of All Time.

„Tom, mijn excuses voor deze miscommunicatie. Dit was niet de beste eerste indruk. Maar gezien mijn verleden bij de politie, voelde ik me gedwongen om iemand erop af te sturen, omdat er een GOAT (geit) losliep in een van onze prachtige stadsparken. Niet kwaad bedoeld, geen fout gemaakt en bedankt voor je sportiviteit.”