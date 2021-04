Titanengevecht tussen Anthony Joshua en Tyson Fury in Saudi-Arabië

De Britse boksers Joshua, WBA-, IBF-, en WBO-wereldkampioen bij de zwaargewichten, en WBC-wereldkampioen Tyson Fury bereikten vorige maand een akkoord over twee partijen waarbij alle bokstitels op het spel gezet worden.

De eerste wedstrijd zal plaatsvinden in een zaal in de stad Djedda. Een exacte dag voor het gevecht is er nog niet, maar de data van 24 juli, 31 juli en 7 augustus worden naar voren geschoven. Dat zou betekenen dat de strijd tijdens de Olympische Spelen in Tokio plaatsvindt.

Het gonst al jaren van geruchten omtrent een mogelijk duel tussen enfant terrible Fury, die een cocaïneverslaving en mentale problemen achter de rug heeft, en Joshua. De voorbije maanden werden de onderhandelingen echter opgedreven, met een akkoord als resultaat.

Bron: Het Nieuwsblad