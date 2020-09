Mentale opsteker Primoz Roglic

De renners van Jumbo-Visma met geletruidrager Primoz Roglic en Tom Dumoulin en bepalen het tempo, Tadej Pogacar (in het wit) volgt. Ⓒ AFP

MÉRIBEL - Achter aanstaand ritwinnaar Miguel Angel Lopez ontpopte zich een schitterend schouwspel. Op de Col de la Loze, ook wel de ’Hel van de Alpen’ genoemd, was de ene Sloveen, Tadej Pogacar, in achtervolging op de andere, Primoz Roglic. Poga leek zich in de slotkilometers als aan een touw naar zijn landgenoot toe te trekken, waarop Rogla telkens weer aanzette. De belangrijkste conclusie van de verder oersaaie zeventiende Tour-rit was dat Roglic zeventien tellen won op Pogacar en daarmee weer een stap dichter bij de eindzege kwam.