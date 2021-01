Ruud van Nistelrooij nieuwe trainer Jong PSV

In Nederland speelde Van Nistelrooij achtereenvolgens voor FC Den Bosch, Heerenveen en PSV. Daarna was hij in Engeland succesvol bij Manchester United. Vervolgens kwam hij uit voor Real Madrid, om via Hamburger SV bij Malaga af te sluiten. Daar stopte hj in mei 2012.

Van Nistelrooij speelde 70 keer voor het Nederlands elftal. Hij maakte 35 doelpunten voor Oranje.