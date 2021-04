Chelsea begint zonder Hakim Ziyech tegen Real Madrid in Champions League

Volg het duel vanaf 21.00 via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Chelsea speelt dinsdagavond (21.00 uur) in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid zonder Hakim Ziyech. Trainer Thomas Tuchel laat de oud-Ajacied in Spanje vooralsnog op de bank.

Bij Real Madrid ontbreekt zoals bekend aanvoerder en centrale verdediger Sergio Ramos. Eden Hazard is voldoende fit bevonden om op de bank plaats te nemen. Marcelo heeft weer eens een basisplaats.

Het is het eerste van twee duels tussen Real Madrid en Chelsea. De return is volgende week in Londen. De andere halve finale gaat woensdag tussen Paris Saint-Germain en Manchester City.

Vierde titel Zidane?

Als trainer van Real hoopt Zinedine Zidane ook zijn vierde halve finale van de Champions League als winnend af te sluiten. Onder leiding van de 48-jarige Fransman strandde Real pas één keer in de knock-outfase van de Champions League, vorig seizoen in de achtste finales tegen Manchester City.

In 2016, 2017 en 2018 won de ploeg van Zidane de Champions League. Als speler won hij met Real in 2002 het belangrijkste Europese bekertoernooi.

Chelsea treft in Madrid met Eden Hazard een oude bekende. De Belg groeide tussen 2012 en 2019 bij Chelsea uit tot een wereldster, maar heeft vooral vanwege fysieke problemen zijn transfersom van 100 miljoen euro bij Real nog amper kunnen waarmaken. Hazard maakte zaterdag als invaller tegen Real Betis (0-0) zijn zoveelste rentree dit seizoen.

PSG-Manchester City

Woensdag neemt Paris Saint-Germain het in Frankrijk in de andere halve finale van de Champions League op tegen Manchester City.