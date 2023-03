Feyenoorder Gernot Trauner ’aangeslagen’ en vraagteken bij Oostenrijk

Bondscoach Ralf Rangnick zei op de website van de Oostenrijkse bond dat Trauner wat aangeslagen was. Dat gold ook voor Marcel Sabitzer. „We moeten kijken of het met één van de twee of met allebei goed gaat. We zullen daarover op het laatste moment een beslissing nemen”, aldus Rangnick.

De coach gaat ervan uit dat hij tegen Estland wel over aanvoerder David Alaba kan beschikken. Hij ontbrak tegen Azerbeidzjan vanwege een blessure. „We kijken of hij in de basis staat of dat hij in zal vallen.”