Gezichtsproblemen en plastische chirurgie voor oud-Feyenoorder na vuurwerkongeluk

De Noor kampt nog steeds met gezichtsproblemen en moet plastische chirurgie ondergaan voor tweedegraads brandwonden, meldt de clubarts van de Turkse club.

Het rechteroog van de 29-jarige Elabdellaoui is beschadigd, maar hij is zijn zicht niet helemaal kwijt. Volgens Galatasaray was Elabdellaoui slachtoffer van een ongeval thuis op oudejaarsavond. Turkse media meldden dat er vuurwerk in zijn hand is ontploft. Dokter Vedat Kaya van het Liv Hospital in Istanbul geeft aan dat het moeilijk te zeggen is of Elabdellaoui blijvende oogschade houdt.

De 47-voudig Noors international is sinds afgelopen zomer in dienst van Galatasaray, de huidige koploper in de Turkije. De vleugelaanvaller speelde in het verleden (seizoen 2012/2013) ook korte tijd bij Feyenoord. Hij begon zijn profcarrière bij Manchester City, maar speelde niet voor die club in de Premier League. Zijn langste dienstverband was bij de Griekse club Olympiakos.