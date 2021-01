Omar Elabdellaoui van Galatasaray in ziekenhuis na vuurwerkongeluk

De 29-jarige Noor heeft verwondingen aan zijn handen en ook heeft hij brandwonden in de buurt van zijn ogen. Hoe ernstig het letsel is, is nog niet bekend, laat de Turkse topclub weten in een statement.

„Onze speler Omar Elabdellaoui is vanavond naar het Liv Ziekenhuis gebracht, van onze sponsor. Hij raakte spijtig genoeg gewond bij een incident thuis. In het ziekenhuis heeft hij eerste hulp gekregen. Op een later tijdstip wordt bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn. We hopen dat onze belangrijke speler zo snel mogelijk weer gezond en wel terugkeert.”

Aanvoerder Arda Turan, vice-voorzitter Abdurrahim Albayrak en coach Fatih Terim hebben Elabdellaoui al bezocht in het ziekenhuis. Daar is Elabdellaoui afgelopen nacht intensief behandeld aan zijn wonden. Hij zou ook een oogoperatie hebben ongergaan.

Elabdellaoui kwam acht jaar geleden op huurbasis voor Feyenoord uit. Vervolgens speelde hij zes seizoenen voor Olympiakos Piraeus. Sinds afgelopen zomer staat hij onder contract bij Galatasaray. Hij is ook een vaste waarde bij Noorwegen, dat in de WK-kwalificatie in een poule met het Nederlands elftal zit.