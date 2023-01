Vitesse spant kort geding aan tegen eigenaar Gelredome

De rechtszaak draait allemaal om het ’eeuwigdurend speelrecht’ waarop de Arnhemse club zich beroept in het dispuut over de huur met Van de Kuit. De Eredivisieclub heeft enkele jaren geleden de huur van Gelredome opgezegd uit onvrede over de huurvoorwaarden, die in de ogen van Vitesse onredelijk zijn.

De hoge huurlasten zijn een blok aan het been van Vitesse. „Zonder opzegging zou de overeenkomst met niet-marktconforme voorwaarden stilzwijgend met maar liefst twintig jaar verlengd worden, tot 1 oktober 2043 (en daarmee ook niet meer gelijk lopen met de hoofdhuurovereenkomst). Op zoek naar een oplossing met de stadioneigenaar en de (aan Vitesse) verhurende partij hebben wij ons vanaf het eerste moment constructief opgesteld”, stelt Vitesse in een statement.

Sfeerbeeld uit Gelredome tijdens de Gelderse derby van afgelopen weekend. Ⓒ ANP/HH

Hakken in het zand

De afgelopen jaren hebben beide partijen hun hakken in het zand gezet en is er nooit een oplossing gevonden. Zakenman Van de Kuit stelt zich bikkelhard op en is niet bereid een duimbreed toe te geven. De tijd begint te dringen, want per 1 oktober 2023 loopt de huidige huurovereenkomst af, terwijl Vitesse voor 1 maart aan moet geven aan de KNVB in welk stadion gespeeld gaat worden.

Die zekerheid heeft de club niet door de strubbelingen met Van de Kuit, al is Vitesse van mening dat de club niet geweigerd kan worden door het ’eeuwigdurend speelrecht’, dat betwist wordt door Van de Kuit.

Michael van de Kuit op archiefbeeld. Ⓒ ANP/HH

De club is ervan overtuigd in zijn recht te staan. „Voor de langere termijn loopt er reeds een procedure over het eeuwigdurend speelrecht, waarbij voortzetten van het spelen in Gelredome de inzet is. Daarop vooruitlopend wordt er een kort geding aangespannen om tijdens deze procedure – en dus ook na 30 september 2023 – in Gelredome te kunnen blijven voetballen. Vitesse vertrouwt op een positieve afloop”, laat de Arnhemse club weten in een statement.