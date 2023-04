Goed nieuws Barcelona: De Jong en Pedri aan boord voor kraker

De Jong hield een hamstringblessure over aan de met 2-1 gewonnen topper tegen Real Madrid in de Spaanse competitie, ruim een maand geleden. Hij liep die blessure in de slotseconden op en miste naast de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje ook vier duels van Barcelona.

De ploeg van Xavi kwam in de laatste twee competitiewedstrijden niet verder dan 0-0. Barcelona heeft aan kop van La Liga nog wel 11 punten voorsprong op Real Madrid en 13 punten op Atlético, de ploeg in vorm in Spanje. De laatste nederlaag van Atlético in de Spaanse competitie was begin januari tegen Barcelona (0-1). Daarna bleven de Madrilenen dertien duels op rij ongeslagen.

Pedri

De Spaanse international Pedri raakte twee maanden geleden geblesseerd in het Europese duel met Manchester United, maar staat nu net als De Jong voor zijn rentree. Xavi kan nog geen beroep doen op Ousmane Dembélé, Andreas Christensen en de vorige week geblesseerd geraakte Sergi Roberto. Hij nam wel de pas 15-jarige aanvaller Lamine Yamal op in zijn selectie.

„Hij is nog jong, maar een groot talent”, aldus Xavi. „Hij heeft persoonlijkheid, hij is niet bang en sterk in de één-tegen-éénduels. Hij kan een heel belangrijke speler voor deze club worden.” Volgens de trainer staat zijn ploeg voor een „gecompliceerde en belangrijke” wedstrijd. „We treffen een ploeg die erg in vorm is. Atlético creëert veel kansen, verdedigt sterk en speelt op een zeer hoog niveau.”

Memphis Depay

Memphis Depay ontbreekt bij Atlético tegen Barcelona. De aanvaller blesseerde zich eind maart aan een dijbeen toen hij het met Oranje opnam tegen Gibraltar in een duel uit de EK-kwalificatie. "Depay traint nog niet met de groep", vertelde zijn coach Diego Simeone een dag voor de topper in de Spaanse voetbalcompetitie.

Simeone verwacht Depay wel snel terug. De Nederlandse aanvaller, in de winterstop overgekomen van Barcelona, speelde tot nu toe zeven competitiewedstrijden voor Atlético, waarvan de laatste op 18 maart tegen Valencia. Hij scoorde tot op heden drie keer in La Liga.

Atlético staat derde in La Liga, op 13 punten van koploper Barcelona.

