’Egan Bernal zet punt achter seizoen: geen Vuelta voor Colombiaan’

Bernal slaagde er in september niet in om zijn titel te verdedigen in de Tour de France en gaf in de slotweek op met rugproblemen.

Er werd gespeculeerd dat de 23-jarige Colombiaan daardoor tóch aan de start zou komen van de Vuelta, maar dat zal niet het geval zijn.

Froome

Cyclingnews zegt dat Bernal een punt zet achter zijn seizoen en volledig wil herstellen om sterker terug te komen in 2021.

Dat betekent dat Team Ineos met viervoudig Tour- en tweevoudig Vueltawinnaar Chris Froome en ex-Girowinnaar Richard Carapaz als kopmannen naar de Vuelta trekt.