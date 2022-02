Live Champions League: Inter en Liverpool klaar voor kraker

Premium Olympische Spelen

Suzanne Schulting maakt favorietenrol waar: ’Trots dat ik heel sterk in mijn schoenen sta’

Alle tranen die ze had opgespaard, kwamen er op de laatste shorttrackdag van de Winterspelen uit bij Suzanne Schulting. Het was een cocktail van opluchting, verdriet en frustratie, en later volgde de trots. Ze had het gevoel dat er niemand sterker was dan zij op de 1500 meter, om door een bodycheck ...