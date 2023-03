Buitenlands media kraken sterren PSG: ’Deze ploeg maakt niemand bang’

„Parijs zonder genieën”, kopt L’Equipe. „PSG werd weggevaagd door een verre van indrukwekkend maar volwassen Bayern. De Duitsers legden de zwakheden van dit team bloot en gaven PSG in beide partijen een lesje in verdedigen. Offensief leek het sterrenteam een ploeg van de O11, omdat er enorm veel ballen verloren gingen. PSG wachtte op een flits van Mbappé of Messi, maar de twee genieën bleven in hun hok. Messi toonde weinig vuur, terwijl Mbappé werd gemuilkorfd. En zonder Neymar was er meer balans, maar beter was het niet.”

„Het ontbrak alweer aan ziel bij PSG, als die ploeg er al eentje heeft”, is hoofdredacteur Vincent Duluc scherp. „Maar je kan niet op een paar dagen tijd het beste niveau halen op Europees vlak als je er in zes maanden tijd nog niet in bent geslaagd om een team te vormen.”

Grote verkwanselaars

„Paris heeft nog steeds niet het gewenste niveau”, titelt Le Parisien. „Deze ploeg maakt niemand bang. PSG is een goede ploeg, maar geen geweldig team. PSG is in Europa dus in wezen wat het in de Ligue 1 is. Nog steeds heeft deze ploeg niet de status van een solide, onverbiddelijk team dat in staat is om te schitteren in de Champions League. Er werd gegokt op het vertrouwde duo Leo Messi – Kylian Mbappé, maar dat werd door Julian Nagelsmann zonder moeite afgeblokt.”

Ook in Engels waren ze kritisch. „Ze hebben in deze ploeg zo veel leiders, zo veel mensen die de lijnen uitzetten”, aldus The Guardian. „Het blijft verbijsterend dat een club met onbeperkte middelen zo’n basisniveau van volwassenheid mist. Dat een club die in de voorbije tien jaar 29 prijzen won er nog zo slecht uitgerust uitziet. De grote verkwanselaars krijgen het ieder jaar weer voor elkaar. Opnieuw kopen. Opnieuw falen, maar dan beter. Falen met de twee beste aanvallers.”

„Als je de Champions League wil winnen, weet je naar waar je moet komen”, aldus Marca, verwijzend naar de geruchten rond Mbappé en Real Madrid. Maar er is ook zin voor realiteit. „Het is duidelijk dat de Franse spits de kern van het nieuwe project zal zijn. Het is vooral Neymar die PSG wel eens zou kunnen verlaten. De club heeft al de mogelijkheid bestudeerd om hem op de markt te brengen. Als het gaat om het verlagen van de loonlast, wordt dit gezien als de meest haalbare oplossing.”

Bron: Het Nieuwsblad