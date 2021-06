Kim Polling geeft niet op; weer protest tegen missen Tokio

Eerder al deed de meervoudig Europees kampioen in de klasse tot 70 kg dat onder meer bij de bezwaarcommissie, die haar beroep echter afwees. Daartegen protesteert Polling nu bij het bondsbestuur, de laatste stap die ze in deze procedure bij haar bond kan nemen.

De selectiecommissie besloot eerder Sanne van Dijke in de -70 kg aan te wijzen, onder meer omdat ze onlangs in Lissabon Europees kampioen werd. De balans werd echter opgemaakt over een langere periode dan alleen het kampioenschap in Portugal en op basis daarvan denkt Polling betere prestaties te hebben geleverd dan haar rivale.

Polling heeft bovendien besloten de wereldkampioenschappen van volgende week in Boedapest te laten schieten. Ze wordt in de -70 kg vervangen door Hilde Jager.

Het bondsbestuur doet uiterlijk vrijdag een uitspraak.