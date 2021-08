Max Verstappen crasht tijdens training in België

Met een paar minuten op de klok verloor de Limburger de achterkant van de RB16B en knalde hij de boarding in. „Ik verloor de achterkant en had een beetje te veel overstuur om het nog te corrigeren, waarna ik helaas in de muur terechtkwam”, aldus Verstappen.

Hij was op dat moment bezig met de zogeheten longruns op de medium-band. Daarvoor had Verstappen dus de snelste tijd neergezet op de zachtste band: 1.44,472. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton (Mercedes) waren een fractie langzamer dan Verstappen.

Verstappen verwacht een interessant weekeinde in België, waar droge en natte omstandigheden elkaar afwisselen. Zaterdagmiddag staat om 15.00 uur de kwalificatie op het programma. „Los van die crash was het een goede dag. Natuurlijk moeten we wat finetunen, maar dit is een positieve start van het weekeinde”, stelt Verstappen.