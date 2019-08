Sport Kort: Club Brugge alleen aan kop in België

Voetbal: Club Brugge profiteert van falende concurrenten

20.27 uur: Club Brugge is na drie speelronden de enige club in de Belgische competitie zonder puntenverlies. De koploper won zelf van Oostende (2-0) en zag de concurrenten punten verspelen. Standard Luik ging na twee overwinningen onderuit bij STVV (2-1), dat nog puntloos was (2-1). Antwerp kwam ook niet tot een derde zege op rij en verloor de uitwedstrijd tegen Charleroi met 2-1.

Golf: Van Dam zesde in Schotland

18:04 uur: Anne van Dam is als zesde geëindigd op de Schots Open. Ze ging op de slotdag rond in 70 slagen en leverde één positie in.

De 23-jarige Van Dam verzekerde zich van deelname aan de Solheim Cup, de prestigieuze strijd tussen de beste golfsters tussen Europa en de Verenigde Staten van volgende maand in het Schotse Gleneagles. Ze treedt in de voetsporen van Christel Boeljon die haar in 2011 voor ging.

Van Dam deelde na de eerste ronde nog de koppositie. Ze eindigde met een totaal van 273 slagen. De winst ging naar de Zuid-Koreaanse Mi Jung Hur. Zij zegevierde met 264 slagen.

Tennis: Hogenkamp pakt weer titel in Koksijde

17:23 uur: Richèl Hogenkamp heeft de titel veroverd op een ITF-toernooi in het Belgische Koksijde. In de finale was ze met 4-6 6-1 6-4 te sterk voor de Française Oceane Dodin, twee jaar geleden nog de nummer 46 van de wereld.

Voor Hogenkamp, afgezakt naar plek 213 op de wereldranglijst, is het pas de eerste titel van het jaar. In 2013, 2016 en 2018 was ze ook al de sterkste in Koksijde.

In het Engelse Chiswick verloor Lesley Kerkhove de finale. Met 6-4 6-4 was ze de mindere van de Britse Samantha Murray.

Schoonspringen: Jansen/Van Duijn buiten EK-podium

16:53 uur: Inge Jansen en Celine van Duijn hebben bij de EK in Kiev tijdens de finale synchroonspringen van de 3 meterplank genoegen moeten nemen met de vijfde plek. Het Nederlandse duo eindigde op een totaal van 265,20 punten. Het goud was voor het Russische duo Joeliana Kljoejeva/Vitalja Koroleva met een score van 290,70 punten.

Jansen won eerder in Kiev de Europese titel op de 3 meterplank. Van Duijn pakte EK-zilver bij het torenspringen.

Autosport: Visser tweede in W Series

16.52 uur: Beitske Visser is zondag als derde geëindigd in de laatste W Series-race van het seizoen. De Nederlandse besloot het kampioenschap zodoende als tweede, achter kampioene Jamie Chadwick. De slortace, die werd verreden op het Engelse Brands Hatch, werd gewonnen Alice Powell. Emma Kimiläinen finishte als tweede.

Andrea Dovizioso viert zijn zege met zijn team. Ⓒ AFP

Andrea Dovizioso verslaat Marc Marquez. Ⓒ AFP

Motorsport: Dovizioso wint in Spielberg

16:06 uur: Andrea Dovizioso heeft op zijn Ducati zondag de Grote Prijs van Oostenrijk in de MotoGP gewonnen. De Italiaan won op de Red Bull Ring van Spielberg na een spannend gevecht met zijn rivaal Marc Márquez. Achter de Spaanse wereldkampioen finishte de Fransman Fabio Quartararo als nummer drie.

Pas in de laatste bocht kwam Dovizioso ten koste van Marquez aan de leiding. Hij verkleinde zijn achterstand in het klassement om het wereldkampioenschap op zijn opponent daarmee tot 58 punten. De Italiaan Danilo Petrucci is derde.

„Het was een gok”, zei Dovizioso over zijn geslaagde poging in de slotronde. „Eigenlijk was het onmogelijk om Márquez nog in te halen. Maar ik dacht: laat ik eens gek doen. Er zijn van die momenten dat zoiets werkt. Vandaag zat het mee.”

Bo Bendsneyder Ⓒ ANP

Motorsport: Bendsneyder blij met vijftiende plek

15:36 uur: Bo Bendsneyder eindigde als 15e in de Moto2. Het leverde de Rotterdammer, vertrokken van de 23e startplek, een punt op in de strijd om de wereldtitel. De Zuid-Afrikaan Brad Binder won.

Bendsneyder was tevreden. „Ik kon een redelijk constante snelheid houden en een handvol rijders inhalen. Finishen was het doel en ik ben blij met dit punt, maar we willen meer. Om dat te bewerkstelligen moeten we zorgen dat we er beter bij komen te staan. Daar gaan we hard aan werken.”

Archieffoto: Demi Schuurs (r) in gesprek met Anna-Lena Grönefeld. Ⓒ AFP

Tennis: Schuurs jaagt op eerste titel

10:35 uur: Demi Schuurs heeft zich net als vorig jaar verzekerd van een plek in de finale van het Canadese Open, dat dit jaar in Toronto plaatsvindt. Samen met de Duitse Anna-Lena Grönefeld was ze veel te sterk voor Gabriela Dabrowski uit Canada en de Chinese Xu Yifan. Het werd in vijftig minuten 6-0 en 6-3.

De als eerste geplaatste Tsjechische speelsters Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova zijn de tegenstandsters in de finale. Schuurs wacht dit jaar nog op haar eerste titel. Ze verloor al drie finales: in Doha, in Rome en in Birmingham.

In 2018 won Schuurs het toernooi, toen in Montreal. De steden Toronto en Montreal organiseren het toernooi om en om.

Robin Haase (l) en Wesley Koolhof zijn in Montréal als dubbelpartners lekker op dreef. Ⓒ AFP

Tennis: Finale voor Haase en Koolhof

09:08 uur: Robin Haase en Wesley Koolhof hebben zich op het masterstoernooi van Montréal, de Rogers Cup, geplaatst voor de finale van het dubbelspel. Het Nederlandse tennisduo was in twee tiebreaks de Indiër Rohan Bopanna en Denis Shapovalov uit Canada de baas: 7-6 (3) en 7-6 (7).

Om voor het eerst een masterstoernooi te winnen moeten Haase en Koolhof zondag de Spanjaard Marcel Granollers en Horacio Zeballos uit Argentinië zien te verslaan.

In april stonden Haase en Koolhof in de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo. Samen met de Griek Stefanos Tsitsipas stond Koolhof dit jaar ook in de eindstrijd in Miami, eveneens een masterstoernooi.