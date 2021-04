Burgemeester Valladolid over zege Barça: ’Onvoorstelbare schande’

Daarbij doelde Puente onder meer op de handsbal van Jordi Alba na ruim een uur spelen waar scheidsrechter Jaime Latre geen strafschop in zag. Ook het rood voor Óscar Plano tien minuten voor tijd kon de burgemeester niet bekoren. In een reeks tweets liet hij overduidelijk zijn ongenoegen blijken. „Dit is een onvoorstelbare schande”, foeterde hij. „Dit is duidelijk diefstal.”

„Ik denk dat de scheidsrechter naar de kleedkamer van Barcelona moet gaan om de spelers uit te schelden. Het scheelde niet veel of ze hadden niet gewonnen. Barcelona had niet hetzelfde niveau als de arbiter. Hij zat veel beter in de wedstrijd”, was Puente ook nog eens cynisch.

„Een burgemeester moet onrecht aan de kaak stellen en gisteren was zo’n dag. Je moet de dingen bij hun naam noemen en dit is oplichting”, lichtte de burgervader een dag later zijn woede-uitbarsting op Twitter toe.