’Dit Barça van Ronald Koeman verdient applaus’

Bij Marca rolt de pas 20-jarige voormalig Ajacied als beste speler uit de Catalaanse bus. „De zomeraankoop van Ajax maakte zijn eerste doelpunt voor Barcelona. Met een laag schot bracht hij zijn elftal aan de leiding. Hij had ook een assist op zijn naam kunnen krijgen, maar de afwerking van Puig was veel te wild.”

Ronald Koeman langs de zijlijn. Ⓒ REUTERS

El Mundo Deportivo is onder de indruk van het jongelingenleger van Koeman. „Het plan van Koeman werkte uitstekend om snel druk te zetten. Zonder Messi of De Jong, en zonder Griezmann (hij viel wel in, red.), Busquets, Alba en de geblesseerde Piqué liet een jong Barcelona zien dat de jongelingen er klaar voor zijn, als dat wordt gevraagd.”

Speciale aandacht was er voor de inbreng van Sergiño Dest. „Dest speelde sterk op rechts en verlichtte het team. Hij opende de score en speelde een grootse wedstrijd.” Bij het spelersrapport voegt El Mundo Deportivo eraan toe. „Dest voelt zich een stuk beter thuis aan de rechterkant dan op links. Hij denkt heel offensief en produceerde een prachtige goal. Fysiek is hij een wonder.”

Sport somt de sterke prestaties op van de formatie van de ploeg van Koeman, die in de Champions League zo ongeveer alles beter doet dan in de Spaanse competitie. „Koeman heeft met Barcelona niet alleen de meeste punten (twaalf), maar heeft ook de meeste doelpunten gemaakt (twaalf). Bovendien kreeg alleen Chelsea minder goals tegen dit seizoen in de Champions League (een goal, tegenover twee voor Barcelona). Dit Barça van Koeman verdient applaus in de Champions League, omdat de overwinning werd behaald zonder de afwezige hoofdrolspelers (Messi en De Jong) en met een team vol jonge talenten.”

Alba prijst Dest

In gesprek met AS steekt Jordi Alba, Europees en wereldkampioen, de loftrompet over Dest. „Ik denk dat hij een heel hoog niveau heeft. Hij heeft een geweldige toekomst voor de boeg en voldoet perfect aan de eigenschappen die een back van Barcelona moet hebben”, zegt zijn ervaren ploeggenoot over de voetballer uit Almere.

Sergiño Dest opent de score. Ⓒ ANP/HH

Ook AS stelt vast dat de jeugdige ploeg van Koeman in Kiev indruk maakte. ’De toekomst van Barcelona begint in Kiev’, kopt de sportkrant. „Met de B-ploeg komt de formatie van Koeman als winnaar uit de bus. De toekomst van het team moet worden gebouwd op de fundamenten die in Kiev zichtbaar waren. Van de spelers die in 2015 de Champions League wonnen ten koste van Juventus stond alleen Marc-André ter Stegen nog op het veld. Toen Barcelona in augustus met 8-2 verloor van Bayern München was de gemiddelde leeftijd van de ploeg dertig jaar, dinsdag was dat zes jaar jonger.”

Nu Barcelona plaatsing voor de achtste finales van de Champions League heeft afgedwongen kan het vizier weer op de Spaanse competitie worden gericht. En dat is hard nodig. In La Liga moeten grote herstelwerkzaamheden plaatsvinden. De ploeg van Koeman komt voorlopig namelijk niet verder dan de dertiende plek. Zondagmiddag om 14.00 uur komt Osasuna op bezoek in Camp Nou.