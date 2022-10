Van Gerwen vernedert Wright en staat in finale World Grand Prix

Waar op voorhand was gerekend op een spanennd duel was dat helemaal niet het geval. Van Gerwen speelde degelijk, maar het was vooral Wright die helemaal niks raakte. Van Gerwen pakte 12 van de 13 legs en was in no time klaar met de gelaten Wright.

Prima statistieken

De 33-jarige Nederlander zette een prima gemiddelde van 91.64 op het scorebord, ook gooide hij meer dan 63 procent van zijn dubbels erin. Wright deed het met 5 procent geraakte dubbels dramatisch slecht. ,,Ik was vele malen beter en Peter Wright is door het ijs gezakt”, vertelde Van Gerwen tegen Viaplay.

Van Gerwen treft in de finale Nathan Aspinall. De Engelsman rekende af met Gerwyn Price uit Noord-Ierland. De Nederlander won het toernooi in 2012, 2014, 2016, 2018 en 2019. In 2015 verloor de drievoudig wereldkampioen de finale van Robert Thornton.