Petr Cech maakt na carrièreswitch ineens kans op ijshockeymedaille

Cech dingt dit weekend met zijn nieuwe club Chelmsford Chieftains mee naar de National League Division South-beker in het Britse ijshockey. De finale over twee wedstrijden wordt gespeeld tegen Invicta Dynamos. Na vier Premier League-titels, vijf FA Cups, drie League Cups, de Champions League en de Europa League is het de elfde trofee die Cech kan veroveren.

Aanvoerder Callum Burnett van de Chieftains ziet een belangrijke rol voor de relatief onervaren Cech weggelegd. „Hij is een interessante gozer. We lachen veel en het is een eer om iemand met zo’n statuur in het team te hebben. We weten waar hij vandaan komt en dat dit een totaal andere sport is dan voetbal, maar daar gaat hij goed mee om”, zegt Burnett tegen BBC.

Cech zette in 2019 een punt achter zijn voetbalcarrière. De voormalig doelman, bekend om de helm waarmee hij onder de lat stond, keepte voor onder meer Arsenal, Chelsea en Stade Rennes. Vrijwel direct na zijn afscheid als voetbalprof dook hij op bij ijshockeyclub Guildford Phoenix. Na drie jaar verliet hij die ploeg om een divisie hoger te gaan spelen bij de Chieftains.