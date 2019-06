Hockeymannen nemen wraak op wereldkampioen België

Door de zege deed Oranje uitstekende zaken op de ranglijst. De ploeg van Max Caldas steeg van de zesde naar de derde plaats. De nummer één tot en met vier spelen eind juni in het Wagener Stadion de finales van het nieuwe prestigieuze toernooi waaraan de acht beste landen van de wereld deelnemen. Dat uitgerekend Kellerman de Belgen met twee voltreffers vloerde, was opmerkelijk. De aanvaller van Kampong geldt in de hoofdklasse al jaren als een onvervalste doelpuntenmachine, maar ontbreekt steevast op mondiale eindrondes. Zoals op het afgelopen WK, toen de grote en sterke spits door Caldas op de valreep werd thuisgelaten.

Kellerman goudhaantje

Kellerman (29) zet alles op alles om volgende zomer met Oranje op het Olympisch hockeytoernooi te schitteren. Die vurige wens zette hij in het uitduel met de Belgen kracht bij door tweemaal te scoren. De openingstreffer was wonderschoon. Spits Jeroen Hertzberger, ter assistentie uitgeweken op de eigen helft, vond Diede van Puffelen in het derde kwart met een splijtende lange bal. De middenvelder bediende Kellerman, die de bal in het dak van de goal ramde.

In het laatste kwart besliste Kellerman het duel uit een snelle aanval die was opgezet door Seve van Ass en Bob de Voogd. Dezelfde De Voogd, die komend seizoen zijn brood gaat in België gaat verdienen bij Braxgata, gooide het duel vijf minuten voor tijd definitief op slot. De Belgen hadden in een alles-of-niets poging toen al hun keeper voor een veldspeler ingeruild. Dat kwam de Red Sticks duur te staan, aangezien Hertzberger ook nog een vierde Nederlandse treffer uit de hoge hoed wist te toveren. De assist kwam van de stick van Kellerman, die zijn visitekaartje in Antwerpen op niet mis te verstane wijze afgaf.

Kellerman lijkt zo langzamerhand een zekerheidje voor het EK, dat in augustus in hetzelfde Antwerpen gespeeld gaat worden. Allemaal leuk en aardig, het gaat de Kampong-aanvaller vooral om Tokio. Maar goed, die weg kan worden ingezet in de Antwerpse buitenwijk Wilrijk, waar voor de Europese kampioen een Olympisch startbewijs klaarligt.