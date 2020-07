’Joop Zoetemelk had makkelijk twee of drie keer de Tour de France kunnen winnen’

Joop Zoetemelk met zijn boek. Ⓒ Matty van Wijnbergen

’ONGEZIEN’ is een onlangs verschenen, prachtig eerbetoon in boekvorm aan Nederlands beste coureur Joop Zoetemelk, die in 1980 zijn enige Tour de France won. „Natuurlijk zouden het er makkelijk twee of drie zijn geweest, als Joop niet zo vreselijk was gevallen in de Midi Libre van 1974”, beweert generatiegenoot Hennie Kuiper.