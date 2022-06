Van Gaal: ’Fantastisch dat het zó uitpakt’

Direct na de aftrap koos Oranje voor een lange bal op Denzel Dumfries, die de bal doorkopte en zo Memphis Depay in staat stelde om de 3-2 binnen te schieten. „Ze hadden zelf afgesproken dat ze dit gingen doen, ik had niets gezegd. Fantastisch dat het dan zo uitpakt”, zei Van Gaal, die de zelfredzaamheid van zijn spelers roemde.

De bondscoach zei bij de NOS dat deze manier van opbouwen wel eens was getraind. „Dan is Dumfries de noodoplossing. Hij deed het allemaal goed. Memphis scoorde daarna en evenaarde zo Huntelaar. Geweldig dat het allemaal zo uitpakt. Al vond ik dat wij recht hadden op de overwinning, hoor. Het was ook helemaal geen penalty voor Wales. Ongelooflijk dat de scheidsrechter die wel gaf.” Gareth Bale schoot vanaf 11 meter de gelijkmaker binnen, maar direct daarna dwong Oranje de 3-2 af.

Oranje-aanvoerder De Ligt: mooie overwinning na zwaar seizoen

Oranje heeft een moeizame, maar toch mooie overwinning behaald tegen Wales (3-2) in de Nations League. Dat zei aanvoerder Matthijs de Ligt. „Dat we toch nog winnen na een heel zwaar seizoen is mooi. We hebben opnieuw ’spirit’ getoond. We mogen blij zijn.”

Dat Nederland een voorsprong van 2-0 weggaf was minder goed. De Ligt: „We liepen snel uit, maar zij maakten net iets te snel de 2-1. Daardoor sloop er bij ons misschien toch iets van angst in de ploeg. We gaan dan vergeefs op jacht naar de 3-1, maar krijgen in de slotfase een strafschop tegen. Maar we hadden het zover niet mogen laten komen.”

Dat Oranje na de gelijkmaker van Gareth Bale in extra tijd toch nog won vond De Ligt fantastisch. „We hanteerden in de laatste minuut meteen maar de lange bal, on-Nederlands eigenlijk. Dan slaagt Memphis Depay er nog in te scoren ook. Dat is geweldig.”

Matchwinner Depay: mooi hoe we dit weer doen

Matchwinner Memphis Depay was er trots op hoe het Nederlands elftal tegen Wales in de laatste seconden toch nog won (3-2). „Geweldig hoe we dit er nog uitslepen”, zei de aanvaller bij de NOS. „Het zegt heel veel over het team. We willen winnen. Weer hebben we een geweldige mentaliteit getoond.”

In het vorige duel met Polen (2-2) won Oranje niet omdat Depay vlak voor tijd een strafschop miste. „Toen baalden we allemaal in de kleedkamer, nu is het feest. Maar dat is voetbal. Het hoort er allemaal bij. Maar het is wel heel mooi dat we nu met deze overwinning afsluiten.”