Merel Smulders grijpt brons Oppermachtige Kimmann verovert voor tweede keer Europese titel

Niek Kimmann in actie. Ⓒ ANP/HH

BMX’er Niek Kimmann heeft voor de tweede keer de Europese titel behaald. De Nederlander was in Besançon in Frankrijk oppermachtig. Kimmann won in 2019 in het Letse Valmiera zijn eerste Europese titel.