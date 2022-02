Jordan Henderson met Liverpool mee naar Milaan

„Hij had een tik op zijn knie gekregen, maar ’Hendo’ is in orde”, zei manager Jürgen Klopp. De Duitser heeft vrijwel alle spelers uit de selectie van de ’Reds’ tot zijn beschikking. Afgelopen week sloten de aanvallers Mohamed Salah en Sadio Mané weer aan na hun deelname aan het toernooi om de Afrika Cup. „Dat is zonder twijfel een goede situatie voor ons. Ik weet niet hoe vaak ik het al heb gezegd, maar het is alleen wel belangrijker hoe we spelen dan wie er spelen. Al is het natuurlijk fijn dat we veel opties hebben.”

Liverpool versterkte zich tijdens de winterse transferperiode met Luis Díaz. De Colombiaanse aanvaller, overgekomen van FC Porto, maakt een goede indruk op Klopp. „Hij geniet enorm van voetballen, dat straalt er bij hem van af. Hij kan niet stoppen met lachen als hij op het veld staat. Ik heb nog nooit zo’n speler gehad, echt te gek.”

Bij Inter, de club van de Oranje-internationals Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, ontbreekt de geschorste middenvelder Nicolò Barella. „Dat komt ons niet slecht uit, want dat is een heel goede voetballer”, aldus Klopp. „Hij heeft alles wat je wil hebben bij een middenvelder: hij is agressief, technisch en blijft maar lopen. Een speler van topklasse dus.”

Simone Inzaghi Ⓒ HH/ANP

Inzaghi ziet kansen tegen Liverpool

Trainer Simone Inzaghi kijkt uit naar de thuiswedstrijd tegen Liverpool. „Mijn spelers verdienen het om dit soort duels te voetballen.” „We zijn niet favoriet, maar er liggen zeker kansen voor ons.”

Internazionale won de Champions League in 2010, met Wesley Sneijder in een hoofdrol. De club slaagde er de afgelopen tien jaar niet in om te overwinteren in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal.

Inzaghi prees de aanvallers van Liverpool. „Maar ze hebben met Trent Alexander-Arnold en Andy Robertson ook geweldige vleugelaanvallers”, zei de trainer van de huidige nummer 2 van de Serie A.

Inzaghi liet zich niet uit over De Vrij, die de afgelopen weken niet in beste doen is. Volgens Italiaanse kranten bestaat de kans dat hij zijn basisplaats tijdelijk kwijtraakt.