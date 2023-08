Daan Hoole na lang wachten afgetroefd in Denemarken, Primoz Roglic viert rit- en eindzege in Burgos

Pedersen, ploeggenoot van Hoole bij Lidl-Trek, steekt al het hele jaar in goede vorm en moest vooraf 4 seconden goedmaken op nog een teamgenoot Mattias Skjelmose. Bij de eerste tijdmeting was het al duidelijk dat Pedersen zijn landgenoot voorbij zou steken. Skjelmose verloor daar al meer dan een halve minuut. Aan de streep was de schade 45 seconden.

Uiteindelijk had Pedersen 17.49 nodig om de 16,1 kilometer af te leggen. Hij was daarmee liefste 24 seconden sneller dan de nummer twee, de Noor Søren Wærenskjold. Hoole miste net het podium in de tijdrit, doordat ook Magnus Cort nog iets sneller was dan de Nederlander.

Roglic wint in Burgos ook zijn vierde wielerronde van dit jaar

Primoz Roglic heeft ook de vierde etappekoers die hij dit jaar rijdt op zijn naam geschreven. De kopman van Jumbo-Visma stelde in de Ronde van Burgos in de afsluitende bergetappe de eindzege veilig. Hij pareerde op de steile slotklim naar Lagunas de Neila een aanval van Adam Yates, de Britse nummer 3 van het klassement, en won vervolgens het sprintje om de ritzege. Yates eindigde als tweede, de Rus Aleksandr Vlasov werd derde in de vijfde etappe.

Roglic won dit voorjaar al de Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. De 33-jarige Sloveen sloeg daarna de Tour en de WK over. Hij richt zich op de Ronde van Spanje, die volgende week zaterdag begint. Roglic wil de Vuelta voor de vierde keer winnen, na eerdere zeges in 2019, 2020 en 2021. Hij deelt in Spanje het kopmanschap bij Jumbo-Visma met Tour-winnaar Jonas Vingegaard.

Roglic boekte deze week drie ritzeges in Burgos. Woensdag was hij met Jumbo-Visma de beste in de ploegentijdrit en een dag later sloeg hij zelf toe in de bergetappe naar Villarcayo.