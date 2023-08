Daan Hoole na lang wachten afgetroefd in Denemarken, rit- en eindwinst Mads Pedersen

Pedersen, ploeggenoot van Hoole bij Lidl-Trek, steekt al het hele jaar in goede vorm en moest vooraf 4 seconden goedmaken op nog een teamgenoot Mattias Skjelmose. Bij de eerste tijdmeting was het al duidelijk dat Pedersen zijn landgenoot voorbij zou steken. Skjelmose verloor daar al meer dan een halve minuut. Aan de streep was de schade 45 seconden.

Uiteindelijk had Pedersen 17.49 nodig om de 16,1 kilometer af te leggen. Hij was daarmee liefste 24 seconden sneller dan de nummer twee, de Noor Søren Wærenskjold. Hoole miste net het podium in de tijdrit, doordat ook Magnus Cort nog iets sneller was dan de Nederlander.