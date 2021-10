Premium Het beste van De Telegraaf

Wielrenster na horrorval alweer bezig met volgend seizoen Annemiek van Vleuten: ’Dat is de ergste straf die je me kunt geven’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Annemiek van Vleuten is niet bang voor ’een beetje pijn’, dat heeft ze al vaker in haar loopbaan getoond. Haar schaambeen brak ze op twee plaatsen, tevens hield ze een breuk in haar schouder over aan haar dramatische val in Parijs-Roubaix. Veertig uur later duwde ze zichzelf al op krukken door het Rijnstate-ziekenhuis. „Wel ben ik twee keer flauwgevallen, omdat mijn bloeddruk heel laag was, maar van de fysio moest ik meteen bewegen.”