Zlatan praat met Zweedse bondscoach over rentree: ’Goede en vruchtbare ontmoeting’

Ibrahimovic stopte na het EK 2016 als international, nadat hij 62 doelpunten in 116 wedstrijden voor de nationale ploeg had gemaakt. De oud-Ajacied werd woensdag voor de twaalfde keer uitgeroepen tot Zweeds voetballer van het jaar. Hij liet toen doorschemeren wel iets te voelen voor een terugkeer in het Zweedse elftal. „Eerlijk gezegd mis ik de nationale ploeg.” Eerder in de maand plaatste Ibrahimovic op zijn sociale media al een foto in het Zweedse shirt, met daarbij de tekst: „Lang niet gezien.”

’Zo snel mogelijk’

„Toen Zlatan de deur opende om weer voor de nationale ploeg te gaan spelen, vonden we het belangrijk om zo snel mogelijk met hem te gaan praten”, zegt Andersson in een verklaring op de website van de Zweedse bond. „Ik ben blij dat we zo snel een afspraak konden maken. De ontmoeting was goed en vruchtbaar. We hebben afgesproken in de toekomst verder te praten.” De volgende interlandperiode is in maart.

Zlatan Ibrahimovic na afloop van zijn laatste interland voor Zweden, dat in de groepsfase van het EK 2016 wordt uitgeschakeld. Ⓒ Reuters

Met tien doelpunten in zes wedstrijden voert Ibrahimovic de topscorerslijst van de Serie A aan. De Zweed bezorgde zijn ploeg zondag met twee treffers de winst tegen Napoli (1-3), maar hij viel in Napels in de slotfase ook geblesseerd uit.