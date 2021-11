Profvoetbal lobbyt tegen doemscenario

Op een inderhaast belegde online meeting met alle partijen is erop gedrongen om nog een last-minute-lobby in te zetten om aanpassingen voor elkaar te krijgen in de plannen ter bestrijding van corona die het kabinet vanavond om 19.00 uur bekendmaakt.

In het betaald voetbal is onbegrip over de ingrijpende maatregelen, die zijn uitgelekt, omdat de KNVB, competities en clubs van mening zijn steeds coöperatief meegewerkt te hebben met alle coronamaatregelen en de zaakjes prima op orde te hebben. Ook wordt erop gewezen, dat uit de cijfers van RIVM nog nooit naar voren is gekomen, dat betaaldvoetbalwedstrijden als besmettingshaarden fungeren.

Financieel zou het een zware klap voor het betaald voetbal zijn als er weer zonder publiek gespeeld moet gaan worden. Ook omdat de steunregelingen vanuit de overheid in september zijn afgebouwd.

Op de meeting is gesproken over het doen van een aantal forse concessies, die moeten bijdragen aan de coronabestrijding en waarmee voorkomen zou moeten worden, dat de tribunes in de stadions weer leeg moeten blijven. Een aantal opties is daarbij de revue gepasseerd, zoals het spelen zonder uitsupporters, het niet schenken van alcohol in de stadions, het naar voren halen op de dag van de wedstrijden zodat er niet meer na zes uur gespeeld gaat worden, het omzetten van statribunes in zittribunes en een mondverkapverplichting in de stadions.

Met deze ingrijpende concessies hopen de betaaldvoetbalclubs gehoor te vinden in Den Haag en zo te kunnen voorkomen, dat er helemaal zonder publiek gevoetbald moet gaan worden met alle financiële gevolgen vandien.